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TƏBİB: В настоящее время в Азербайджане распространен дельта-штамм COVID-19

TƏBİB: В настоящее время в Азербайджане распространен дельта-штамм COVID-19 "Когда мутации обнаруживаются при вирусных инфекциях, они носят сезонный характер. В настоящее время мы знаем, что в нашей республике распространяется дельта-штамм".
Здоровье
20 августа 2021 г. 11:56
TƏBİB: В настоящее время в Азербайджане распространен дельта-штамм COVID-19
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"Когда мутации обнаруживаются при вирусных инфекциях, они носят сезонный характер. В настоящее время мы знаем, что в нашей республике распространяется дельта-штамм".

Как сообщает Report, об этом заявила заведующая департаментом профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева во время выступления на брифинге оперативного штаба при Кабинете министров.

По ее словам, дельта-штамм стал причиной роста числа инфицированных в стране.

Помощник президента - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Азербайджана Шахмар Мовсумов в свою очередь добавил, что недавние исследования показывают, что 94% из штаммов коронавируса, распространенных в Азербайджане, являются дельта-штаммами:

"Он отличается от других штаммов тем, что более заразен, чем другие", - добавил Ш. Мовсумов.

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Версия на английском языке Shahmar Movsumov: Delta constitutes 94% of all coronavirus strains in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: "Azərbaycanda yayılan ştamın 94 faiz Delta ştamıdır"

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