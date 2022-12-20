TƏBİB в этом году оказал населению более 40 млн услуг

За 11 месяце этого года в подведомственных TƏBİB медучреждениях было оказано 40 277 004 услуг.

За 11 месяце этого года в подведомственных TƏBİB медучреждениях было оказано 40 277 004 услуг.

Как передает Report, об этом заведующий отделом статистики и аналитики Кямран Гасымов сказал на отчетной конференции под названием "TƏBİB – современный качественный этап в медицине: реальные перспективы".

Он отметил, что из них 33 888 773 услуг пришлись на амбулаторную, 6 388 231 – стационарную медслужбу: "Количество посещений врачей составило 7 214 551. В подведомственных медучреждениях за 11 месяцев проведено 292 320 операций, оказана 8 522 701 лабораторная услуга. За текущий год в медучреждения TƏBİB принято на работу 12 440 медработников".