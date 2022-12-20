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TƏBİB в этом году оказал населению более 40 млн услуг

TƏBİB в этом году оказал населению более 40 млн услуг За 11 месяце этого года в подведомственных TƏBİB медучреждениях было оказано 40 277 004 услуг.
Здоровье
20 декабря 2022 г. 10:44
TƏBİB в этом году оказал населению более 40 млн услуг

За 11 месяце этого года в подведомственных TƏBİB медучреждениях было оказано 40 277 004 услуг.

Как передает Report, об этом заведующий отделом статистики и аналитики Кямран Гасымов сказал на отчетной конференции под названием "TƏBİB – современный качественный этап в медицине: реальные перспективы".

Он отметил, что из них 33 888 773 услуг пришлись на амбулаторную, 6 388 231 – стационарную медслужбу: "Количество посещений врачей составило 7 214 551. В подведомственных медучреждениях за 11 месяцев проведено 292 320 операций, оказана 8 522 701 лабораторная услуга. За текущий год в медучреждения TƏBİB принято на работу 12 440 медработников".

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB bu il əhaliyə göstərilən xidmətlərin sayını açıqlayıb

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