TƏBİB: В центр скорой и неотложной медицинской помощи не поступало обращений в связи с землетрясением

Сегодня утром в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи не поступало обращений в связи с произошедшим в Каспийском море землетрясением магнитудой 5,6.

Сегодня утром в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи не поступало обращений в связи с произошедшим в Каспийском море землетрясением магнитудой 5,6.

Об этом в ответ на запрос Report сказала руководитель департамента по связям с общественностью и маркетингу Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Замира Адилова.

7 декабря в 08:16 по местному времени в Каспийском море зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6. Очаг землетрясения залегал на глубине 68 км.