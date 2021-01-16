TƏBIB: В Азербайджане сокращается число больных коронавирусом

Коэффициент заражения снизился до 5%

"Число активных больных коронавирусом в стране снижается. На сегодняшний день число официально зарегистрированных случаев заражения в стране составило 226 549 человек".

Как сообщает Report, об этом начальник Департамента профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB) Ягут Гараева заявила на брифинге оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана.

Она отметила, что с 14 по 20 декабря было зарегистрировано 26 214 новых случаев заражения: "За прошедшую неделю было выявлено 4 386 новых случаев. Что касается числа выздоровевших, то если к середине декабря выздоровел 27 861 человек, то сейчас этот показатель составляет 13 838. Хотя цифра небольшая, но есть разница в 3-4 раза с новыми зараженными. Коэффициент заражения снизился до 5%. И это очень важно".