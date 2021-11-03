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TƏBİB: В Азербайджане четвертая доза вакцины вводится по желанию граждан

TƏBİB: В Азербайджане четвертая доза вакцины вводится по желанию граждан "В настоящее время в Азербайджане рекомендуется привиться двумя дозами вакцины, а по прошествии 6 месяцев - бустерной дозой.
Здоровье
3 ноября 2021 г. 17:37
TƏBİB: В Азербайджане четвертая доза вакцины вводится по желанию граждан

"В настоящее время в Азербайджане рекомендуется привиться двумя дозами вакцины, а по прошествии 6 месяцев - бустерной дозой.

Как сообщает Report, об этом сказала заведующая департаментом профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

"Введение 4-ой дозы (ревакцинация) пока не применяется планово ни в Азербайджане, ни в какой-либо другой стране. В то же время следует отметить, что нет никаких противопоказаний в связи с 4-й дозой вакцины, то есть ревакцинацией. В Азербайджане четвертая доза вакцины вводится по желанию граждан", - подчеркнула она.

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Версия на английском языке TABIB: Fourth dose can be injected voluntarily
Версия на азербайджанском языке TƏBİB: "Dördüncü doza insanların öz istəyi ilə vurula bilər"

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