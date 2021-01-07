TƏBİB: В Азербайджан вакцина от COVID-19 будет ввезена из нескольких стран

Еще нет информации, какую вакцину Азербайджану предоставит организация GAVİ

"Наряду с Турцией, мы ждем вакцины для прививания 10% населения от организации GAVİ (Global Alliance for Vaccines). В связи с этим подписано соглашение".

Как сообщает Report, об этом сказала заведующая департаментом профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

Она отметила, что еще нет информации, какую вакцину Азербайджану предоставит организация GAVİ: "Мы им только можем выразить желание о том, какой вид вакцины хотим. Естественно, могут быть разные вакцины, т.е. мы ждем ввоза вакцин из ряда стран. Есть только вопрос времени и доступности. Например, от GAVİ мы ждем вакцины к апрелю. До этого времени зимний сезон закончится. Из-за потери времени мы хотим попасть в ряды стран, где началась вакцинация. Возможно, к следующему году будет представлено несколько вакцин в связи с вирусом".