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TƏBİB: В Азербайджан вакцина от COVID-19 будет ввезена из нескольких стран

TƏBİB: В Азербайджан вакцина от COVID-19 будет ввезена из нескольких стран Еще нет информации, какую вакцину Азербайджану предоставит организация GAVİ
Здоровье
7 января 2021 г. 17:19
TƏBİB: В Азербайджан вакцина от COVID-19 будет ввезена из нескольких стран

"Наряду с Турцией, мы ждем вакцины для прививания 10% населения от организации GAVİ (Global Alliance for Vaccines). В связи с этим подписано соглашение".

Как сообщает Report, об этом сказала заведующая департаментом профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

Она отметила, что еще нет информации, какую вакцину Азербайджану предоставит организация GAVİ: "Мы им только можем выразить желание о том, какой вид вакцины хотим. Естественно, могут быть разные вакцины, т.е. мы ждем ввоза вакцин из ряда стран. Есть только вопрос времени и доступности. Например, от GAVİ мы ждем вакцины к апрелю. До этого времени зимний сезон закончится. Из-за потери времени мы хотим попасть в ряды стран, где началась вакцинация. Возможно, к следующему году будет представлено несколько вакцин в связи с вирусом".

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Версия на английском языке TABİB: Azerbaijan will receive COVİD-19 vaccines from several countries
Версия на азербайджанском языке TƏBİB: Azərbaycana bir neçə ölkədən koronavirus vaksini gətiriləcək

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