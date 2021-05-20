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TƏBIB: У вакцинированных граждан не зафиксировано негативных последствий

TƏBIB: У вакцинированных граждан не зафиксировано негативных последствий В подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) медицинских учреждениях не зарегистрировано негативных последствий, связанных с вакцинированными лицами.
Здоровье
20 мая 2021 г. 15:43
TƏBIB: У вакцинированных граждан не зафиксировано негативных последствий
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В подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) медицинских учреждениях не зарегистрировано негативных последствий, связанных с вакцинированными лицами.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в TƏBIB.

В Азербайджане с 18 января начался процесс вакцинации. Каждый гражданин, достигший 18-летнего возраста и не имеющий противопоказаний, может быть вакцинирован. Вакцинация проводится в добровольном порядке и за счет государства.

Общее количество вакцинированных в Азербайджане на сегодняшний день составляет 1 863 292 человека. Количество лиц, получивших первую дозу вакцины, составляет 1 054 414 человек, вторую дозу - 808 878 человек.

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Версия на английском языке TABIB: No adverse reactions recorded in vaccinated people
Версия на азербайджанском языке TƏBİB: Vaksin olunan şəxslərdə mənfi hallar qeydə alınmayıb

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