TƏBIB: У вакцинированных граждан не зафиксировано негативных последствий

В подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) медицинских учреждениях не зарегистрировано негативных последствий, связанных с вакцинированными лицами.

В подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) медицинских учреждениях не зарегистрировано негативных последствий, связанных с вакцинированными лицами.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в TƏBIB.

В Азербайджане с 18 января начался процесс вакцинации. Каждый гражданин, достигший 18-летнего возраста и не имеющий противопоказаний, может быть вакцинирован. Вакцинация проводится в добровольном порядке и за счет государства.

Общее количество вакцинированных в Азербайджане на сегодняшний день составляет 1 863 292 человека. Количество лиц, получивших первую дозу вакцины, составляет 1 054 414 человек, вторую дозу - 808 878 человек.