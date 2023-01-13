О нас

TƏBİB: Туберкулезный диспансер № 7 будет перемещен в поселок Тюркан

TƏBİB: Туберкулезный диспансер № 7 будет перемещен в поселок Тюркан В подведомственных TƏBİB медучреждениях будет повышено качество мер по выявлению, диагностике и лечению туберкулеза, организовано централизованное стационарное лечение больных с лекарственно-устойчивым туберкулезом, обеспечено эффективное использование ин
Здоровье
13 января 2023 г. 11:53
TƏBİB: Туберкулезный диспансер № 7 будет перемещен в поселок Тюркан

В подведомственных TƏBİB медучреждениях будет повышено качество мер по выявлению, диагностике и лечению туберкулеза, организовано централизованное стационарное лечение больных с лекарственно-устойчивым туберкулезом, обеспечено эффективное использование инфраструктуры противотуберкулезных учреждений.

Как передает Report, соответствующий приказ подписал исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов.

Согласно приказу, с целью совершенствования структуры и улучшения условий Туберкулезный диспансер № 7, входящий в структуру публичного лица юридического права "Бакинский главный оздоровительный центр", будет перемещен в поселок Тюркан Хазарского района.

Лечение больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя будет проходить в Специализированной туберкулезной больнице № 6, а больных туберкулезом с широкой лекарственной устойчивостью возбудителя - в Специализированной туберкулезной больнице №9, входящих в структуру центра.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке TƏBİB: "7 nömrəli Vərəm Əleyhinə Dispanser Türkan qəsəbəsinə köçürüləcək"

Экслюзивные новости

В Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии назначен новый директор
В Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии назначен новый директор
12 января 2023 г. 14:39
Обнародованы видеокадры с подозреваемыми в убийстве врача в Евлахе
Обнародованы видеокадры с подозреваемыми в убийстве врача в Евлахе
12 января 2023 г. 13:22
Омбудсмен: Незаконная эксплуатация месторождений Азербайджана - угроза для всего региона
Омбудсмен: Незаконная эксплуатация месторождений Азербайджана - угроза для всего региона
12 января 2023 г. 12:02
В прошлом году более 2,3 тыс. граждан Азербайджана получили вид на жительство в Украине
В прошлом году более 2,3 тыс. граждан Азербайджана получили вид на жительство в Украине
12 января 2023 г. 10:02
В Азербайджане 17% производимой электроэнергии приходится на альтернативную энергию
В Азербайджане 17% производимой электроэнергии приходится на альтернативную энергию
11 января 2023 г. 17:44
Омбудсмен Украины: Азербайджан оказывает украинцам гуманитарную помощь
Омбудсмен Украины: Азербайджан оказывает украинцам гуманитарную помощь
11 января 2023 г. 16:21
Посол: Правительство и народ Пакистана высоко ценят помощь Азербайджана
Посол: Правительство и народ Пакистана высоко ценят помощь Азербайджана
11 января 2023 г. 12:49
Эксперт: Иран не готов к новому противостоянию в регионе, имея серьезные внутренние проблемы
Эксперт: Иран не готов к новому противостоянию в регионе, имея серьезные внутренние проблемы
9 января 2023 г. 13:20
Заснеженный Баку 
ФотоЗаснеженный Баку 
9 января 2023 г. 11:06
Глава Ассоциации: Азербайджанская хурма экспортируется в Европу
Глава Ассоциации: Азербайджанская хурма экспортируется в Европу
6 января 2023 г. 17:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi