TƏBİB: Туберкулезный диспансер № 7 будет перемещен в поселок Тюркан

В подведомственных TƏBİB медучреждениях будет повышено качество мер по выявлению, диагностике и лечению туберкулеза, организовано централизованное стационарное лечение больных с лекарственно-устойчивым туберкулезом, обеспечено эффективное использование ин

В подведомственных TƏBİB медучреждениях будет повышено качество мер по выявлению, диагностике и лечению туберкулеза, организовано централизованное стационарное лечение больных с лекарственно-устойчивым туберкулезом, обеспечено эффективное использование инфраструктуры противотуберкулезных учреждений.

Как передает Report, соответствующий приказ подписал исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов.

Согласно приказу, с целью совершенствования структуры и улучшения условий Туберкулезный диспансер № 7, входящий в структуру публичного лица юридического права "Бакинский главный оздоровительный центр", будет перемещен в поселок Тюркан Хазарского района.

Лечение больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя будет проходить в Специализированной туберкулезной больнице № 6, а больных туберкулезом с широкой лекарственной устойчивостью возбудителя - в Специализированной туберкулезной больнице №9, входящих в структуру центра.