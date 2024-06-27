TƏBIB: Требование дополнительных выплат в медучреждениях недопустимо, в этом есть состав преступления

Исполнительный директор TƏBIB Вугар Гурбанов назвал недопустимым случаи, когда у пациентов требуют дополнительные выплаты за медицинские услуги в государственных медучреждением.

Исполнительный директор TƏBIB Вугар Гурбанов назвал недопустимым случаи, когда у пациентов требуют дополнительные выплаты за медицинские услуги в государственных медучреждением.

Как сообщает Report, об этом он заявил на расширенном совещании с участием директоров и других руководящих лиц подведомственных TƏBIB медицинских учреждений, а также заместителей, советников и руководителей департаментов управления.

Гурбанов подчеркнул, что нарушения, выявленные в работе медучреждений, вызывают серьезную обеспокоенность.

"Мы ведем серьезную борьбу с такими случаями совместно с соответствующими инстанциями, и наши решительные меры будут продолжены. Недопустимо требовать у пациентов дополнительных выплат за медицинское услуги, например в родильных домах, во время хирургических операций и стационарного лечения. В этих действиях есть состав преступления", - подчеркнул он.