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TƏBIB: Требование дополнительных выплат в медучреждениях недопустимо, в этом есть состав преступления

TƏBIB: Требование дополнительных выплат в медучреждениях недопустимо, в этом есть состав преступления Исполнительный директор TƏBIB Вугар Гурбанов назвал недопустимым случаи, когда у пациентов требуют дополнительные выплаты за медицинские услуги в государственных медучреждением.
Здоровье
27 июня 2024 г. 18:40
TƏBIB: Требование дополнительных выплат в медучреждениях недопустимо, в этом есть состав преступления

Исполнительный директор TƏBIB Вугар Гурбанов назвал недопустимым случаи, когда у пациентов требуют дополнительные выплаты за медицинские услуги в государственных медучреждением.

Как сообщает Report, об этом он заявил на расширенном совещании с участием директоров и других руководящих лиц подведомственных TƏBIB медицинских учреждений, а также заместителей, советников и руководителей департаментов управления.

Гурбанов подчеркнул, что нарушения, выявленные в работе медучреждений, вызывают серьезную обеспокоенность.

"Мы ведем серьезную борьбу с такими случаями совместно с соответствующими инстанциями, и наши решительные меры будут продолжены. Недопустимо требовать у пациентов дополнительных выплат за медицинское услуги, например в родильных домах, во время хирургических операций и стационарного лечения. В этих действиях есть состав преступления", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB-in icraçı direktoru: Tibbi xidmət müqabilində əlavə ödənişlərin tələb edilməsi cinayət tərkibi daşıyır

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