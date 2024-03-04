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TƏBIB: Состояние покусанного бродячей собакой ребенка тяжелое

TƏBIB: Состояние покусанного бродячей собакой ребенка тяжелое Состояние 9-летнего мальчика, которого покусала бродячая собака в поселке Гобу, оценивается как тяжелое.
Здоровье
4 марта 2024 г. 11:31
TƏBIB: Состояние покусанного бродячей собакой ребенка тяжелое

Состояние 9-летнего мальчика, которого покусала бродячая собака в поселке Гобу, оценивается как тяжелое.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник отдела по связям с общественностью Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) Эльнур Хидаятоглу.

Он отметил, что 3 марта около 17:37 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов о нападении собаки на ребенка возле жилого комплекса "Гобу Парк-3".

"На теле ребенка зафиксированы многочисленные рваные раны. Ребенок был госпитализирован в Клинический медицинский центр и прооперирован. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии. Состояние мальчика оценивается как тяжелое", - добавил Хидаятоглу.

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB: Qobuda it dişləyən doqquz yaşlı oğlanın vəziyyəti ağırdır

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