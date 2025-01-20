О нас

TƏBIB: Состояние народного артиста Анвара Гасанова остается стабильным

TƏBIB: Состояние народного артиста Анвара Гасанова остается стабильным Состояние народного артиста Азербайджана Анвара Гасанова остается стабильным, он продолжает лечение в больнице.
Здоровье
20 января 2025 г. 13:50
TƏBIB: Состояние народного артиста Анвара Гасанова остается стабильным

Состояние народного артиста Азербайджана Анвара Гасанова остается стабильным, он продолжает лечение в больнице.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB).

После стабилизации состояния два дня назад, актер был переведен в неврологическое отделение Хазарского медицинского центра, где проходит лечение.

"Лечение продолжается, состояние Анвара Гасанова остается стабильным", - сообщили в TƏBIB.

Напомним, что 10 января Анвар Гасанов был госпитализирован в терапевтическое отделение Хазарского медицинского центра из-за ухудшения самочувствия. У артиста диагностировали анемию неуточненного генеза, и ему была оказана необходимая первичная медицинская помощь.

17 января в связи с ухудшением состояния актер был переведен в реанимационное отделение. По результатам проведенных диагностических обследований у него был выявлен острый ишемический инсульт.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İnsult keçirən Xalq artisti Ənvər Həsənovun vəziyyəti stabildir

Экслюзивные новости

Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
16 января 2025 г. 14:22
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
15 января 2025 г. 13:23
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
15 января 2025 г. 09:45
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
14 января 2025 г. 13:27
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
14 января 2025 г. 12:44
Словакия оценивает долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном по поставкам газа
Словакия оценивает долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном по поставкам газа
14 января 2025 г. 11:31
TAP AG переходит к следующему этапу исследований для транспортировки водородной смеси по TAP
TAP AG переходит к следующему этапу исследований для транспортировки водородной смеси по TAP
14 января 2025 г. 11:01
ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
10 января 2025 г. 17:14
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
9 января 2025 г. 14:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi