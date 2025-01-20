TƏBIB: Состояние народного артиста Анвара Гасанова остается стабильным

Состояние народного артиста Азербайджана Анвара Гасанова остается стабильным, он продолжает лечение в больнице.

Состояние народного артиста Азербайджана Анвара Гасанова остается стабильным, он продолжает лечение в больнице.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB).

После стабилизации состояния два дня назад, актер был переведен в неврологическое отделение Хазарского медицинского центра, где проходит лечение.

"Лечение продолжается, состояние Анвара Гасанова остается стабильным", - сообщили в TƏBIB.

Напомним, что 10 января Анвар Гасанов был госпитализирован в терапевтическое отделение Хазарского медицинского центра из-за ухудшения самочувствия. У артиста диагностировали анемию неуточненного генеза, и ему была оказана необходимая первичная медицинская помощь.

17 января в связи с ухудшением состояния актер был переведен в реанимационное отделение. По результатам проведенных диагностических обследований у него был выявлен острый ишемический инсульт.