TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших при взрывах в Сумгайыте и Новханы

TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших при взрывах в Сумгайыте и Новханы

В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) рассказали о состоянии пострадавших при взрывах, произошедших сегодня в Сумгайыте и Новханы .

Как сообщили Report в TƏBİB, в результате взрыва в квартире в одном из жилых домов в Сумгайыте пострадали шесть человек.

Трое их них — мужчина 1977 года рождения и двое подростков 2007 и 2010 годов рождения — поступили в больницу скорой помощи при Сумгайытском медицинском центре с тяжелыми ожогами. Все они переведены в Ожоговый центр Наримановского медицинского центра.

Мужчина 1952 года рождения с артериальной гипертензией и подросток 2008 года рождения с открытой раной коленного сустава продолжают лечение в отделении неотложной помощи в Сумгайыте, их состояние стабильное. Женщина 1975 года рождения с легкой раной ноги отказалась от стационарного лечения.

При взрыве в массиве "Новханы баглары" пострадали двое: мужчина 1949 года рождения получил термические ожоги I и II степени и переведен в Ожоговый центр Наримановского медицинского центра; женщина 1959 года рождения с ушибами и рваными ранами остается в реанимации Сумгайытского медицинского центра, ее состояние тяжелое.