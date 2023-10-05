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TƏBİB: Система электронных рецептов будет доступна в Азербайджане в начале 2024 года

TƏBİB: Система электронных рецептов будет доступна в Азербайджане в начале 2024 года Система электронных рецептов будет доступна в Азербайджане в начале следующего года.
Здоровье
5 октября 2023 г. 16:58
TƏBİB: Система электронных рецептов будет доступна в Азербайджане в начале 2024 года

Система электронных рецептов будет доступна в Азербайджане в начале следующего года.

Как сообщает Report, об этом сообщил заместитель исполнительного директора Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Араз Насиров.

Он подчеркнул, что работа над внедрением системы близится к завершению.

"Каждое учреждение проводит подготовительные работы в этом направлении. Думаю, что в начале 2024 года вопрос будет окончательно решен", - сказал А.Насиров.

А.Насиров также отметил, объем средств, выделяемых государственным больницам из бюджета, увеличился с 8 млн манатов до 2,3 млрд манатов.

Представитель TƏBİB также добавил, что в настоящее время для фармацевтов в больницах открыто около 100 вакантных мест, и их прием на работу будет осуществляться в централизованном порядке.

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB: "Elektron reseptlər gələn ilin əvvəlində hazır olacaq"

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