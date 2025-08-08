TƏBİB: Ребенок, родившийся в метро, подключен к аппарату искусственного дыхания

Ребёнок, родившийся утром 8 августа на станции метро "20 Января" Бакинского метрополитена, госпитализирован и подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Об этом сообщает Report со ссылкой на TƏBİB.

"Сегодня утром женщина, родившая на станции метро "20 Января" Бакинского метрополитена, и ее ребенок были госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу. Новорожденный ребенок был помещен в отделение интенсивной терапии новорожденных и подключен к аппарату CPAP из-за неудовлетворительного состояния. В настоящее время ребенок находится под особым наблюдением", - говорится в информации.

Мать ребенка - Эсмер Иззет гызы Махаррамова, 2005 года рождения - госпитализирована в отделение патологии беременности. Ей была оказана стационарная медицинская помощь, проведена процедура удаления плаценты и профилактика послеродового кровотечения. Ее состояние оценивается как стабильное.