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TƏBİB разработал проект по борьбе с нехваткой врачей в регионах

TƏBİB разработал проект по борьбе с нехваткой врачей в регионах Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) разработало проект по борьбе с нехваткой врачей в регионах Азербайджана. 
Здоровье
18 декабря 2024 г. 15:04
TƏBİB разработал проект по борьбе с нехваткой врачей в регионах

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) разработало проект по борьбе с нехваткой врачей в регионах Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов.

По его словам, проект будет вскоре запущен в пилотном режиме в западном регионе страны.

Гурбанов отметил, что для реализации проекта представители TƏBİB провели обсуждения с представителями исполнительных властей регионов.

"Мы намерены улучшить социальные условия для врачей и медработников в регионах. Вполне вероятно, что мы добьемся положительных результатов уже в первые 6 месяцев следующего года", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB regionlarda həkim çatışmazlığı ilə bağlı layihə hazırlayıb

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