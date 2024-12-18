TƏBİB разработал проект по борьбе с нехваткой врачей в регионах

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) разработало проект по борьбе с нехваткой врачей в регионах Азербайджана.

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) разработало проект по борьбе с нехваткой врачей в регионах Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов.

По его словам, проект будет вскоре запущен в пилотном режиме в западном регионе страны.

Гурбанов отметил, что для реализации проекта представители TƏBİB провели обсуждения с представителями исполнительных властей регионов.

"Мы намерены улучшить социальные условия для врачей и медработников в регионах. Вполне вероятно, что мы добьемся положительных результатов уже в первые 6 месяцев следующего года", - сказал он.