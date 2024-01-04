TƏBİB расследует инцидент с вызовом "скорой" для выпавшего с балкона подростка в Масазыре

15:16 Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) расследует инцидент с вызовом скорой медицинской помощи Аян Аслановой, выпавшей с балкона своей квартиры в поселке Масазыр Абшеронского района.

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) расследует инцидент с вызовом скорой медицинской помощи 15-летней Аян Аслановой, выпавшей с балкона в поселке Масазыр Абшеронского района.

Как сообщили Report в TƏBİB, по итогам расследования будут приняты необходимые меры, а в случае установления нарушения правил оказания скорой медпомощи будет направлено обращение в правоохранительные органы.

"15-летняя Аян Асланова сейчас проходит лечение в реанимации Клинического медицинского центра. Она прошла все необходимые обследования, пациента осмотрели детский хирург, торакальный хирург, реаниматолог, травматолог и нейрохирург. По результатам совместного консилиума ей оказываются медицинские услуги", - говорится в информации.

Напомним, что в социальных сетях появилась информация о том, что скорая помощь не приехала на вызов в течение полутора часов после падения подростка с балкона.