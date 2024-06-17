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TƏBİB рассказал о состоянии иностранок, попавших в тяжелом ДТП в Габале

TƏBİB рассказал о состоянии иностранок, попавших в тяжелом ДТП в Габале Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) рассказало о состоянии иностранцев, пострадавших в результате ДТП в Габале 15 июня.
Здоровье
17 июня 2024 г. 13:44
TƏBİB рассказал о состоянии иностранок, попавших в тяжелом ДТП в Габале

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) рассказало о состоянии иностранок, пострадавших в результате ДТП в Габале 15 июня.

Как передает Report, в TƏBİB напомнили, что в результате аварии, произошедшей перед Габалинским железнодорожным вокзалом, пострадали 5 иностранных граждан. К месту происшествия прибыла бригада скорой медицинской помощи.

Согласно информации, одна из пострадавших скончалась на месте ДТП, а остальные 4 человека были госпитализированы в отделение неотложной помощи Габалинской районной центральной больницы.

Состояние одной их пострадавших оценивается как критически-тяжелое, она находится в коме, состояние трех других женщин - удовлетворительное.

Находящаяся в коме пострадавшая была доставлена в Баку 16 июня на вертолете МЧС в сопровождении двух врачей, медицинской сестры, ее поместили в специализированное медицинское учреждение.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQəbələdə yol qəzasına düşən xarici vətəndaşların son durumu açıqlanıb

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