TƏBİB рассказал о состоянии иностранок, попавших в тяжелом ДТП в Габале

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) рассказало о состоянии иностранцев, пострадавших в результате ДТП в Габале 15 июня.

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) рассказало о состоянии иностранок, пострадавших в результате ДТП в Габале 15 июня.

Как передает Report, в TƏBİB напомнили, что в результате аварии, произошедшей перед Габалинским железнодорожным вокзалом, пострадали 5 иностранных граждан. К месту происшествия прибыла бригада скорой медицинской помощи.

Согласно информации, одна из пострадавших скончалась на месте ДТП, а остальные 4 человека были госпитализированы в отделение неотложной помощи Габалинской районной центральной больницы.

Состояние одной их пострадавших оценивается как критически-тяжелое, она находится в коме, состояние трех других женщин - удовлетворительное.

Находящаяся в коме пострадавшая была доставлена в Баку 16 июня на вертолете МЧС в сопровождении двух врачей, медицинской сестры, ее поместили в специализированное медицинское учреждение.