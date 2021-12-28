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TƏBİB: Заражение детей коронавирусом можно определить с помощью тестов

TƏBİB: Заражение детей коронавирусом можно определить с помощью тестов Информация, предоставленная некоторыми врачами о том, что в стране невозможно выявить дельта-штамм, являются ложным.
Здоровье
28 декабря 2021 г. 17:55
TƏBİB: Заражение детей коронавирусом можно определить с помощью тестов

Информация, предоставленная некоторыми врачами о том, что в стране невозможно выявить дельта-штамм, являются ложным.

Как сообщает Report, об этом заявила на брифинге в оперативном штабе при Кабинете министров заведующая департаментом профилактики и контроля заболеваний объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB) Ягут Гараева.

“У нас есть все возможности для этого”, - отметила она.

Я.Гараева также сказала, что распространенное сейчас среди детей заболевание является сезонным: “Подобные симптомы были всегда. Заражение детей коронавирусом можно определить с помощью тестов”.

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Версия на английском языке TABIB: "Disease spread among children is seasonal"
Версия на азербайджанском языке TƏBİB: "Uşaqlar arasında yayılan xəstəlik mövsümi xəstəlikdir"

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