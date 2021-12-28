TƏBİB: Заражение детей коронавирусом можно определить с помощью тестов

Информация, предоставленная некоторыми врачами о том, что в стране невозможно выявить дельта-штамм, являются ложным.

Информация, предоставленная некоторыми врачами о том, что в стране невозможно выявить дельта-штамм, являются ложным.

Как сообщает Report, об этом заявила на брифинге в оперативном штабе при Кабинете министров заведующая департаментом профилактики и контроля заболеваний объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB) Ягут Гараева.

“У нас есть все возможности для этого”, - отметила она.

Я.Гараева также сказала, что распространенное сейчас среди детей заболевание является сезонным: “Подобные симптомы были всегда. Заражение детей коронавирусом можно определить с помощью тестов”.