TƏBİB раскрыл детали гибели 19-летней девушки в больнице в Зардабе

15:51

В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) раскрыли детали гибели 19-летней пациентки после операции в Зардабской районной центральной больнице.

Как сообщили Report в TƏBİB, накануне девушке была проведена лапароскопическая аппендэктомия.

В ведомстве отметили, что после операции она была переведена в отделение Хирургии: "Сегодня утром в 07:00 состояние пациентки внезапно ухудшилось, и она была помещена в реанимацию. Несмотря на реанимационные мероприятия и усилия врачей, спасти ее жизнь не удалось", - заявили в TƏBİB.