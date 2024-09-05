О нас

TƏBİB раскрыл детали гибели 19-летней девушки в больнице в Зардабе

TƏBİB раскрыл детали гибели 19-летней девушки в больнице в Зардабе 15:51
Здоровье
5 сентября 2024 г. 16:16
TƏBİB раскрыл детали гибели 19-летней девушки в больнице в Зардабе

В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) раскрыли детали гибели 19-летней пациентки после операции в Зардабской районной центральной больнице.

Как сообщили Report в TƏBİB, накануне девушке была проведена лапароскопическая аппендэктомия.

В ведомстве отметили, что после операции она была переведена в отделение Хирургии: "Сегодня утром в 07:00 состояние пациентки внезапно ухудшилось, и она была помещена в реанимацию. Несмотря на реанимационные мероприятия и усилия врачей, спасти ее жизнь не удалось", - заявили в TƏBİB.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке TƏBİB Zərdabda gənc qızın əməliyyatdan sonra ölümünün ilkin səbəbini açıqlayıb

Другие новости из категории

Госорганы Азербайджана обсудили вопросы координации в сфере здравоохранения в период COP29
ФотоГосорганы Азербайджана обсудили вопросы координации в сфере здравоохранения в период COP29
5 сентября 2024 г. 10:24
Ученые нашли белки, помогающие бороться с раком
Ученые нашли белки, помогающие бороться с раком
5 сентября 2024 г. 03:40
ВОЗ: Выяснение причины пандемии ковида невозможно без полной информации из КНР
ВОЗ: Выяснение причины пандемии ковида невозможно без полной информации из КНР
4 сентября 2024 г. 20:33
За первое полугодие в Азербайджане была проведена 61 операция по пересадке почки
За первое полугодие в Азербайджане была проведена 61 операция по пересадке почки
4 сентября 2024 г. 16:14
В Баку в море утонули 15 человек за минувшие два месяца
В Баку в море утонули 15 человек за минувшие два месяца
4 сентября 2024 г. 10:31
Австралийские ученые развеяли миф о связи мобильных телефонов с раком мозга
Австралийские ученые развеяли миф о связи мобильных телефонов с раком мозга
4 сентября 2024 г. 07:38
Ученые обнаружили антитело, защищающее от всех видов возбудителя COVID-19
Ученые обнаружили антитело, защищающее от всех видов возбудителя COVID-19
4 сентября 2024 г. 05:11
Азербайджан ограничил импорт мяса птицы из региона Польши
Азербайджан ограничил импорт мяса птицы из региона Польши
3 сентября 2024 г. 18:51
В августе в ЦКМ поступили 103 человека с отравлением, 4 - скончались
В августе в ЦКМ поступили 103 человека с отравлением, 4 - скончались
3 сентября 2024 г. 12:24
Азербайджан ввел ограничения на импорт мелкого рогатого скота из Греции
Азербайджан ввел ограничения на импорт мелкого рогатого скота из Греции
2 сентября 2024 г. 14:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi