TƏBİB провел медобследование возвращающихся в Лачын, Физули и Зангилан семей

Семьи вынужденных переселенцев, планирующие переселение в родные дома в Лачыне, Физули и Зангилане, прошли медицинское обследование.

Семьи вынужденных переселенцев, планирующие возвращение в родные дома в Лачыне, Физули и Зангилане, прошли медицинское обследование.

Об этом сообщили Report в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB)

Медицинское обследование проводится в рамках проекта "Великое возвращение" при сотрудничестве с Госкомитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Обследования проводились бесплатно за счет обязательной медицинской страховки в медицинских учреждениях TƏBİB в Барде, Гейчае, Гахе, Тертере, Хачмазе, Ширване, Мингячевире, Сумгайыте, а также Абшеронском, Лекбатанском, Бинагадинском, Сабунчинском, Сураханском, Низаминском, Хатаинском районах Баку и клинике Yeni Klinika.

Всего обследование прошли 186 семей (705 человек). Были проведены биохимические лабораторные анализы, рентгенограмма, флюорографическое исследование, УЗИ и ЭКГ.

Главной целью медосмотра является определить общее состояние здоровья лиц, которые будут переселены в освобожденные от армянской оккупации районы.