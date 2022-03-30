TƏBİB: Продолжают действовать семь из 46 ковидных медучреждений

В настоящее время продолжают действовать 7 из 46 ковидных медицинских учреждений.

В настоящее время продолжают действовать 7 из 46 ковидных медицинских учреждений.

Об этом сообщили Report в TƏBİB.

Было отмечено, что детская инфекционная больница №7, модульная больница МЧС, центральная больница Губинского района, Клинический медицинский центр, модульная больница в Гяндже и Центральная больница Сабирабадского района с учетом их географического расположения, а также в целях оптимизации и эффективного использования имеющихся ресурсов перестали функционировать как ковидные учреждения.

Масаллинская центральная больница частично продолжает работать как ковидное медучреждение. Планируется перенаправлять поступающих в эти медучреждения пациентов с коронавирусом в другие учреждения данного района.

4 медицинских учреждения в Баку и Абшеронском районе - Yeni Klinika, Центральная таможенная больница, модульная больница в Махаммедли, Научно-исследовательский институт болезней легких, а также 2 медицинских учреждения в западном регионе - Центральная больница Агдашского района, больница поселка Кюр Шамкирского района, в южном регионе - Центральная больница Масаллинского района частично продолжает работать в режиме ковидного учреждения.