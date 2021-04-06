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TƏBİB призвал придерживаться протокола лечения COVID-19

TƏBİB призвал придерживаться протокола лечения COVID-19 Для медработников разработаны протоколы лечения в связи с коронавирусом
Здоровье
6 апреля 2021 г. 10:21
TƏBİB призвал придерживаться протокола лечения COVID-19
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Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBIB) обратилось к медицинскому персоналу, работающему с пациентами с COVID-19, и к лицам, заразившимся этой инфекцией.

В поступившей Report информации из TƏBIB говорится, что в последнее время отдельные лица дают больным COVID-19 неверные рекомендации и проводится ошибочное лечение:

"Такие методы лечения усугубляют состояние пациента, поэтому они категорически недопустимы. Как известно, во многих странах на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и достоверных научных источников для медицинских работников разработаны протоколы лечения в связи с коронавирусом. Такие протоколы были составлены TƏBİB с первых дней появления заболевания и были разосланы в стационарные медицинские учреждения, эти протоколы периодически обновляются. Но, учитывая, что в последнее время лечением коронавируса по индивидуальным просьбам и обращениям граждан занимаются также врачи отдельных специальностей, мы приглашаем ознакомиться с протоколами лечения как врачей, так и общественность, и рекомендуем всем использовать проверенные методы".

Представляем вам протоколы лечения COVID-19:

https://its.gov.az/files/9/Yetkin_shexslerin_mualicesi_protokol.pdf

https://its.gov.az/files/9/koaqulopatiya_03122020.pdf

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Версия на английском языке TABIB says COVID-19 patients treated incorrectly in some cases
Версия на азербайджанском языке TƏBİB: “COVID-19” xəstələrinin müalicələrinin doğru aparılmadığı hallarına rast gəlinir

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