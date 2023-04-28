TƏBİB приступил к медобследованию семей, которые вернутся в Лачын

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) осуществляет медобследование семей, которые в рамках "Великого возвращения" вернутся в Лачын.

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) осуществляет медобследование семей, которые в рамках "Великого возвращения" вернутся в Лачын.

Об этом Report сообщили в TƏBİB.

Медицинское обследование граждан проводится в действующих при TƏBİB центральных больницах Тертерского, Гахского, Кюрдамирского, Губинского, Физулинского, Бардинского, Шамахинского, Имишлинского, Шекинского, Бейлаганского, Агджабединского районов, Ширванской и Мингячевирской городских больницах, городской больнице №1 Сумгайытского медицинского центра, Центральной больнице Абшеронского района, в Yeni Klinika, Локбатанском медицинском центре, в медицинских центрах Бинагадинского, Хазарского, Сабунчинского, Сураханского, Низаминского, Хатаинского районов.

Планируется провести полное медицинское обследование 401 семьи (1 648 человек). Мероприятие проводится с целью выявления общего состояния здоровья лиц, которые переедут на освобожденные территории.