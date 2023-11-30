TƏBİB: При легком течении кори прием антибиотиков не рекомендуется

При легком течении кори у взрослых и детей профилактический прием антибиотиков не рекомендуется.

При легком течении кори у взрослых и детей профилактический прием антибиотиков не рекомендуется.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).

В TƏBİB отметили, что единственный и самый эффективный способ защитить себя от кори это вакцинация.

"При легком течении болезни у взрослых и детей прием антибиотиков не рекомендуется. Лечение антибиотиками назначают только при осложнениях или подозрении на вторичную бактериальную инфекцию. Во время эпидемической вспышки необходимо оценить иммунизационный статус всех детей, обратившихся в больницу, и определить уровень витамина А в организме. Непривитые дети должны быть вакцинированы, и получить необходимую дозу витамина А", - говорится в сообщении.