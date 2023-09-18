О нас

TƏBİB предупреждает население в связи с новым вариантом коронавируса

TƏBİB предупреждает население в связи с новым вариантом коронавируса Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) предупреждает население в связи с подвидом COVID-19 – вирусом EG.5, также известном в научной литературе под названием "Эрис".
Здоровье
18 сентября 2023 г. 16:43
TƏBİB предупреждает население в связи с новым вариантом коронавируса

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) предупреждает население в связи с подвидом штамма COVID-19 – вирусом EG.5, также известном в научной литературе под названием "Эрис".

Как заявила Report глава отдела инфекционных заболеваний и организации инфекционного контроля TƏBIB Назрин Мустафаева, "Эрис" в последнее время стремительно распространяется в мире.

По ее словам, это привело к увеличению числа случаев заражения в США, Китае и ряде стран Европы: "Тенденция показывает, что каждый новый штамм имеет более легкие симптомы, чем предыдущий. Однако новые штаммы, как правило, более вирулентны. И это приводит к быстрому распространению инфекции за очень короткие сроки".

Напомнив, что в настоящее время в Азербайджане не зарегистрировано случаев заражения новым штаммом, представитель TƏBİB подчеркнула, что подавляющее большинство людей уже перенесли COVID-19 и выздоровели: "Процент вакцинации в стране также находится на уровне, который может считаться удовлетворительным. В международных протоколах нет рекомендаций по разработке конкретного вида вакцины против EG.5. Люди, которые находятся в группе риска, должны быть более осторожными. Это лица с сопутствующими и хроническими заболеваниями, лица, не прошедшие вакцинацию".

Отметим, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, число инфицированных COVID-19 во всем мире в последнее время увеличилось на 38%. Так, в Корее, Италии, Великобритании, Австралии и Сингапуре зафиксирован резкий рост числа инфицированных. В настоящее время зараженность COVID в США приближается к статистике 2020 года. Смертность выросла на 5% по сравнению с августом.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке TƏBİB koronavirusun yeni variantı ilə bağlı əhaliyə xəbərdarlıq edib

Самое читаемое

Ветеран Отечественной войны: Благодарен президенту за внимание к гражданам из уязвимых категорий населения
Ветеран Отечественной войны: Благодарен президенту за внимание к гражданам из уязвимых категорий населения
12 сентября 2023 г. 13:23
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.09.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.09.2023)
13 сентября 2023 г. 09:03
В Болгарии прошло мероприятие, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
ФотоВ Болгарии прошло мероприятие, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
13 сентября 2023 г. 12:00
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
13 сентября 2023 г. 15:16
Обнародована численность населения Азербайджана
Обнародована численность населения Азербайджана
13 сентября 2023 г. 18:06
В Братиславе подрались экс-премьер Словакии и бывший глава МВД
ВидеоВ Братиславе подрались экс-премьер Словакии и бывший глава МВД
14 сентября 2023 г. 05:11
ЕЦБ повысил базовую ставку до 4,5% годовых
ЕЦБ повысил базовую ставку до 4,5% годовых
14 сентября 2023 г. 16:37
Американская подлодка с ракетами Tomahawk зашла в норвежский порт
Американская подлодка с ракетами Tomahawk зашла в норвежский порт
14 сентября 2023 г. 20:43
Азербайджан возобновил поставки йогурта из Польши
Азербайджан возобновил поставки йогурта из Польши
15 сентября 2023 г. 18:11
Турция направила в Ливию три корабля с полевыми госпиталями и врачами
Турция направила в Ливию три корабля с полевыми госпиталями и врачами
16 сентября 2023 г. 13:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi