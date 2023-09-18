TƏBİB предупреждает население в связи с новым вариантом коронавируса

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) предупреждает население в связи с подвидом COVID-19 – вирусом EG.5, также известном в научной литературе под названием "Эрис".

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) предупреждает население в связи с подвидом штамма COVID-19 – вирусом EG.5, также известном в научной литературе под названием "Эрис".

Как заявила Report глава отдела инфекционных заболеваний и организации инфекционного контроля TƏBIB Назрин Мустафаева, "Эрис" в последнее время стремительно распространяется в мире.

По ее словам, это привело к увеличению числа случаев заражения в США, Китае и ряде стран Европы: "Тенденция показывает, что каждый новый штамм имеет более легкие симптомы, чем предыдущий. Однако новые штаммы, как правило, более вирулентны. И это приводит к быстрому распространению инфекции за очень короткие сроки".

Напомнив, что в настоящее время в Азербайджане не зарегистрировано случаев заражения новым штаммом, представитель TƏBİB подчеркнула, что подавляющее большинство людей уже перенесли COVID-19 и выздоровели: "Процент вакцинации в стране также находится на уровне, который может считаться удовлетворительным. В международных протоколах нет рекомендаций по разработке конкретного вида вакцины против EG.5. Люди, которые находятся в группе риска, должны быть более осторожными. Это лица с сопутствующими и хроническими заболеваниями, лица, не прошедшие вакцинацию".

Отметим, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, число инфицированных COVID-19 во всем мире в последнее время увеличилось на 38%. Так, в Корее, Италии, Великобритании, Австралии и Сингапуре зафиксирован резкий рост числа инфицированных. В настоящее время зараженность COVID в США приближается к статистике 2020 года. Смертность выросла на 5% по сравнению с августом.