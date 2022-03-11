TƏBIB предупредил граждан об использовании антибиотиков

"Антибиотики используются для лечения бактериальных инфекций. Это в основном могут быть смертельные заболевания. В их лечении обязательно используются антибиотики".

"Антибиотики используются для лечения бактериальных инфекций. Это в основном могут быть смертельные заболевания. В их лечении обязательно используются антибиотики".

Как передает Report, об этом сообщил заведующий отделом планирования лекарств и медицинских средств Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB) Эльмин Гулиев.

По его словам, устойчивость к антибиотикам является глобальной проблемой: "Некоторые бактерии приобретают защитную способность и устойчивость к воздействию антибиотиков. То есть, антибиотик не может уничтожить эти бактерии. Использование антибиотиков без надобности снижает эффективность этого метода лечения в будущем. Применение антибиотиков без рекомендации врача недопустимо. При любом заболевании, вызванном вирусами, антибиотик не действует. Иногда граждане предпочитают использовать антибиотики даже при обычном гриппе".