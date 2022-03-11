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TƏBIB предупредил граждан об использовании антибиотиков 

TƏBIB предупредил граждан об использовании антибиотиков  "Антибиотики используются для лечения бактериальных инфекций. Это в основном могут быть смертельные заболевания. В их лечении обязательно используются антибиотики".
Здоровье
11 марта 2022 г. 15:26
TƏBIB предупредил граждан об использовании антибиотиков 

"Антибиотики используются для лечения бактериальных инфекций. Это в основном могут быть смертельные заболевания. В их лечении обязательно используются антибиотики".

Как передает Report, об этом сообщил заведующий отделом планирования лекарств и медицинских средств Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB) Эльмин Гулиев.

По его словам, устойчивость к антибиотикам является глобальной проблемой: "Некоторые бактерии приобретают защитную способность и устойчивость к воздействию антибиотиков. То есть, антибиотик не может уничтожить эти бактерии. Использование антибиотиков без надобности снижает эффективность этого метода лечения в будущем. Применение антибиотиков без рекомендации врача недопустимо. При любом заболевании, вызванном вирусами, антибиотик не действует. Иногда граждане предпочитают использовать антибиотики даже при обычном гриппе".

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB antibiotiklərlə bağlı vətəndaşlara xəbərdarlıq edib

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