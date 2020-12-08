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TƏBİB предупредил больных коронавирусом, проходящих лечение дома

TƏBİB предупредил больных коронавирусом, проходящих лечение дома "Если в июне-июле процент заражения был менее 7-10%, то сегодня этот показатель превышает 25%".
Здоровье
8 декабря 2020 г. 15:47
TƏBİB предупредил больных коронавирусом, проходящих лечение дома
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"Если в июне-июле процент заражения был менее 7-10%, то сегодня этот показатель превышает 25%".

Как передает Report, об этом заявила начальник Департамента профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) Ягут Гараева во время выступления на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

Она отметила, что в настоящее время наблюдается рост числа пациентов, проходящих лечение в отделениях интенсивной терапии и реанимации: "В домашних условиях можно принимать витаминные препараты, препараты для разжижения крови. Больным людям необходимо проконсультироваться с врачом. Достаточный прием жидкости и постельный режим обязательны. Гормональные препараты пить без консультации врача категорически нельзя. То же самое и с дексаметазоном. Надо стараться защищать себя простыми методами".

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB evdə müalicə olunan koronavirus xəstələrinə xəbərdarlıq edib

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