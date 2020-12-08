TƏBİB предупредил больных коронавирусом, проходящих лечение дома

"Если в июне-июле процент заражения был менее 7-10%, то сегодня этот показатель превышает 25%".

"Если в июне-июле процент заражения был менее 7-10%, то сегодня этот показатель превышает 25%".

Как передает Report, об этом заявила начальник Департамента профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) Ягут Гараева во время выступления на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

Она отметила, что в настоящее время наблюдается рост числа пациентов, проходящих лечение в отделениях интенсивной терапии и реанимации: "В домашних условиях можно принимать витаминные препараты, препараты для разжижения крови. Больным людям необходимо проконсультироваться с врачом. Достаточный прием жидкости и постельный режим обязательны. Гормональные препараты пить без консультации врача категорически нельзя. То же самое и с дексаметазоном. Надо стараться защищать себя простыми методами".