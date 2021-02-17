О нас
Report Georgia
Аудио новости

TƏBİB: Пожилые люди с физическими ограничениями вакцинируются дома

TƏBİB: Пожилые люди с физическими ограничениями вакцинируются дома Процесс вакцинации проводится в Абшероне, городе Сумгайыт и других регионах
Здоровье
17 февраля 2021 г. 12:09
TƏBİB: Пожилые люди с физическими ограничениями вакцинируются дома
0 : 00
0 : 00

В рамках процесса вакцинации, проводимого в стране с 8 февраля для лиц старше 65 лет в соответствии со "Стратегией вакцинации на 2021-2022 годы", в регионах республики врачебный коллектив больниц, подведомственных публичному юридическому лицу Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), проводится работа по вакцинированию на дому пожилых людей с физическими ограничениями.

Как сообщили Report в TƏBİB, процесс вакцинации проводится в Абшероне, городе Сумгайыт и других регионах.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке TƏBİB: Fiziki məhdudiyyətləri olan yaşlılar evlərində peyvənd edilir

Новости партнеров

Самое читаемое

Ученый предупреждает: В Азербайджане может появиться третья волна вируса
Ученый предупреждает: В Азербайджане может появиться третья волна вируса
15 февраля 2021 г. 12:55
Захарова: Беженцы из Азербайджана имеют право вернуться на свои земли
Захарова: Беженцы из Азербайджана имеют право вернуться на свои земли
11 февраля 2021 г. 19:05
Глава проекта: Профессии будущего требуют навыки алгоритмического мышления
ФотоГлава проекта: Профессии будущего требуют навыки алгоритмического мышления
11 февраля 2021 г. 13:42
Депутат: Многие армяне и сегодня разделяют идеи Гарегина Нжде
Депутат: Многие армяне и сегодня разделяют идеи Гарегина Нжде
13 февраля 2021 г. 10:31
Со дня трагедии в Гарадаглы минуло 29 лет
Со дня трагедии в Гарадаглы минуло 29 лет
17 февраля 2021 г. 00:00
Азербайджан и Россия возобновляют авиасообщение
Азербайджан и Россия возобновляют авиасообщение
15 февраля 2021 г. 01:08
AZAL, АЖД и Бакметрополитен переданы Азербайджанскому инвестхолдингу
AZAL, АЖД и Бакметрополитен переданы Азербайджанскому инвестхолдингу
12 февраля 2021 г. 13:34
Российский эксперт: Карабахскую войну выиграли не беспилотники, а люди
ВидеоРоссийский эксперт: Карабахскую войну выиграли не беспилотники, а люди
11 февраля 2021 г. 10:44
Арестованный за присвоение 500 тыс. манатов банкир освобожден из-под ареста
Арестованный за присвоение 500 тыс. манатов банкир освобожден из-под ареста
15 февраля 2021 г. 16:00
Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Физули, Зангилан, Лачин и Джебраил
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Физули, Зангилан, Лачин и Джебраил
15 февраля 2021 г. 17:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi