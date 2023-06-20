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TƏBİB: После внедрения ОМС в стране уменьшилось количество обращений в частные клиники

TƏBİB: После внедрения ОМС в стране уменьшилось количество обращений в частные клиники После внедрения системы обязательного медицинского страхования (ОМС) в стране снизилось количество обращений в частные медицинские учреждения.
Здоровье
20 июня 2023 г. 10:30
TƏBİB: После внедрения ОМС в стране уменьшилось количество обращений в частные клиники

После внедрения системы обязательного медицинского страхования (ОМС) в стране снизилось количество обращений в частные медицинские учреждения.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Вугар Гурбанов заявил, выступая на I Симпозиуме азербайджанских медиков мира.

Он напомнил, что процесс найма на работу в государственные медицинские учреждения врачей, обучавшихся в зарубежных странах, продлен еще на один год, отметив что данное решение сыграет важную роль в устранении дефицита кадров в медицинской сфере:

"После введения системы обязательного медицинского страхования в стране снизилось количество обращений в частные медицинские учреждения. Данная тенденция имеет особое значение с точки зрения повышения конкурентоспособности в области медицины в стране. В этих условиях частные медицинские центры стараются улучшить свое медицинское оборудование и качество медуслуг".

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB: “İcbari tibbi sığortanın tətbiqindən sonra özəl xəstəxanalara müraciətlərin sayı azalıb”

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