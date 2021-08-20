TƏBİB: После вакцинации не рекомендуется принимать алкогольные напитки и шоколад

"Иногда после вакцинации граждане ошибочно ассоциируют аллергическую реакцию, вызванную приемом пищи, с прививкой".

"Иногда после вакцинации граждане ошибочно ассоциируют аллергическую реакцию, вызванную приемом пищи, с прививкой".

Как передает Report, об этом сообщила главный специалист отдела продовольственного обеспечения и контроля Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Шумара Гараджаева.

"Поэтому после вакцинации не рекомендуется прием алкогольных напитков и шоколада, которые могут привести к возникновению аллергической реакции", - сказала Ш.Гараджаева.