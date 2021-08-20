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TƏBİB: После вакцинации не рекомендуется принимать алкогольные напитки и шоколад

TƏBİB: После вакцинации не рекомендуется принимать алкогольные напитки и шоколад "Иногда после вакцинации граждане ошибочно ассоциируют аллергическую реакцию, вызванную приемом пищи, с прививкой".
Здоровье
20 августа 2021 г. 16:46
TƏBİB: После вакцинации не рекомендуется принимать алкогольные напитки и шоколад

"Иногда после вакцинации граждане ошибочно ассоциируют аллергическую реакцию, вызванную приемом пищи, с прививкой".

Как передает Report, об этом сообщила главный специалист отдела продовольственного обеспечения и контроля Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Шумара Гараджаева.

"Поэтому после вакцинации не рекомендуется прием алкогольных напитков и шоколада, которые могут привести к возникновению аллергической реакции", - сказала Ш.Гараджаева.

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Версия на английском языке TABIB official warns against consuming alcohol, chocolate after vaccine
Версия на азербайджанском языке TƏBİB rəsmisi: "Vaksindən sonra alkoqollu içkilər, şokolad qəbul edilməməlidir"

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