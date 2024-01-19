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TƏBİB получил новые полномочия

TƏBİB получил новые полномочия В "Положение об организации и ведении электронного банка данных по реализации прав детей" внесены изменения.
Здоровье
19 января 2024 г. 10:20
TƏBİB получил новые полномочия

В "Положение об организации и ведении электронного банка данных по реализации прав детей" внесены изменения.

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, пользователями электронного банка данных являются Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджанской Республики, Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики, Министерство юстиции Азербайджанской Республики, Министерство науки и образования Азербайджанской Республики, Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики, Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики, Министерство молодежи и спорта Азербайджанской Республики, Государственная миграционная служба Азербайджанской Республики, Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), комиссии по делам и защите прав несовершеннолетних, органы опеки и попечительства местной исполнительной власти.

В результате данного изменения Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию было исключено из списка и заменено на TƏBİB.

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