TƏBIB: Большая часть больных используют медикаменты не по назначению

12:44

"Антибиотики являются наиболее важным средством для лечения инфекционных заболеваний, вызванных бактериями. По оценкам Всемирной Организации Здравоохранения, более 50% лекарств выписываются, отпускаются или продаются по рецепту в несоответствующем порядке”.

Как сообщает Report, об этом сказал глава Департамента лекарств и медицинских средств TƏBIB Эльмин Гулиев.

По его словам, 30-65% антибиотиков используются не в соответствии с инструкциями по применению и дозировками: “Практически большая часть больных используют медикаменты не по назначению".