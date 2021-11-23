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TƏBIB: Большая часть больных используют медикаменты не по назначению

TƏBIB: Большая часть больных используют медикаменты не по назначению 12:44
Здоровье
23 ноября 2021 г. 13:09
TƏBIB: Большая часть больных используют медикаменты не по назначению
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"Антибиотики являются наиболее важным средством для лечения инфекционных заболеваний, вызванных бактериями. По оценкам Всемирной Организации Здравоохранения, более 50% лекарств выписываются, отпускаются или продаются по рецепту в несоответствующем порядке”.

Как сообщает Report, об этом сказал глава Департамента лекарств и медицинских средств TƏBIB Эльмин Гулиев.

По его словам, 30-65% антибиотиков используются не в соответствии с инструкциями по применению и дозировками: “Практически большая часть больных используют медикаменты не по назначению".

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Версия на английском языке TABIB: "Half of patients do not use drugs properly"
Версия на азербайджанском языке TƏBİB: “Xəstələrin yarısı dərmanlardan düzgün istifadə etmirlər”

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