TƏBİB: Подготовлен план организации первичной медицинской помощи на освобожденных территориях

11:34

Подготовлен генеральный план организации первичной медицинской помощи на освобожденных территориях Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, начато проектирование модульных больниц в Губадлы и Джебраиле: "Кроме того, совместно со специалистами Министерства здравоохранения подготовлены уточненные места дислокации и эскизные проекты учреждений первичной медицинской помощи в 81 селе, 8 поселках и 8 городах на освобожденных территориях и представлены в Управление строящихся учреждений Минздрава".

Он отметил, что в настоящее время на освобожденных территориях действуют модульные больницы в Агалы, Гадруте, Лачыне, Талыше, Физули, Ходжалы, Шуше, Зангилане, Агдаме, больница в Агдере и поликлиника в Ханкенди.

В рамках проекта "Великого возвращения" на основании списка, представленного Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев, в 2022-2024 годах проведено медицинское обследование 6 561 человека. С января этого года медицинское обследование прошли 819 семей или 3 100 человек.