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TƏBİB: Подготовлен план организации первичной медицинской помощи на освобожденных территориях

TƏBİB: Подготовлен план организации первичной медицинской помощи на освобожденных территориях 11:34
Здоровье
23 декабря 2024 г. 12:18
TƏBİB: Подготовлен план организации первичной медицинской помощи на освобожденных территориях

Подготовлен генеральный план организации первичной медицинской помощи на освобожденных территориях Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, начато проектирование модульных больниц в Губадлы и Джебраиле: "Кроме того, совместно со специалистами Министерства здравоохранения подготовлены уточненные места дислокации и эскизные проекты учреждений первичной медицинской помощи в 81 селе, 8 поселках и 8 городах на освобожденных территориях и представлены в Управление строящихся учреждений Минздрава".

Он отметил, что в настоящее время на освобожденных территориях действуют модульные больницы в Агалы, Гадруте, Лачыне, Талыше, Физули, Ходжалы, Шуше, Зангилане, Агдаме, больница в Агдере и поликлиника в Ханкенди.

В рамках проекта "Великого возвращения" на основании списка, представленного Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев, в 2022-2024 годах проведено медицинское обследование 6 561 человека. С января этого года медицинское обследование прошли 819 семей или 3 100 человек.

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Версия на азербайджанском языке Azad olunan ərazilərdə ilkin səhiyyə xidmətinin təşkili üçün baş plan hazırlanıb

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