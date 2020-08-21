TƏBİB: Плазма крови перенесших COVID-19 использовалась для лечения 179 пациентов

”Мы благодарим каждого, кто обращается, чтобысдатькровь после перенесенной коронавирусной инфекции".

”Мы благодарим каждого, кто обращается, чтобы сдать кровь после перенесенной коронавирусной инфекции".

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

“На сегодняшний день к процессу подключены около 99 человек. 79 человек были признаны в качестве доноров. Взятая у них плазма использовалась для лечения 179 пациентов", - добавила Я.Гараева.