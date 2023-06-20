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TƏBİB: Планируется создание мониторинговой комиссии для оценки деятельности врачей

TƏBİB: Планируется создание мониторинговой комиссии для оценки деятельности врачей Планируется создание мониторинговой комиссии для оценки трудовой деятельности врачей и медицинских специалистов.
Здоровье
20 июня 2023 г. 11:06
TƏBİB: Планируется создание мониторинговой комиссии для оценки деятельности врачей

Планируется создание мониторинговой комиссии для оценки трудовой деятельности врачей и медицинских специалистов.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов сказал на церемонии открытия I Симпозиума азербайджанских медиков мира.

Он отметил, что комиссия будет проводить мониторинг медицинских работников в течение 6 месяцев: "Выплата стимулирующих надбавок врачам, успешно прошедшим мониторинг, будет продлена до 2024 года. Выплата надбавок врачам, которые не смогут пройти мониторинг, будет прекращена".

В.Гурбанов подчеркнул, что во время мониторинга будут учитываться профессионализм и личные качества врачей.

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Версия на азербайджанском языке Həkimlərin fəaliyyəti ilə bağlı monitorinqlər keçiriləcək, uğur qazanmayanların əlavələri dayandırılacaq

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