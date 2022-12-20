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TƏBİB: Пациенты могут получить до 600 лабораторных услуг

TƏBİB: Пациенты могут получить до 600 лабораторных услуг «Теперь пациенты могут получить результаты своих анализов в полном объеме онлайн до 600 лабораторных услуг, входящих в Пакет услуг.
Здоровье
20 декабря 2022 г. 11:56
TƏBİB: Пациенты могут получить до 600 лабораторных услуг

"Теперь пациенты могут получить до 600 лабораторных услуг, входящих в Пакет услуг, а также результаты своих анализов онлайн".

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Вугар Гурбанов сказал на отчетной конференции "TƏBİB - современный этап в медицине: Реальные перспективы, видение будущего".

По его словам, в Центральной лаборатории начали функционировать отделы биохимии, гематологии, микробиологии и иммунологии: "Деятельность Центральной лаборатории организована в соответствии с требованиями преаналитического, аналитического и постаналитического этапов, система полностью автоматизирована для минимизации человеческого фактора и ошибок на всех этапах. С внедрением автоматизированных систем время подготовки результатов анализа сократилось во много раз".

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB rəhbəri laborator qaydada göstəriləcək xidmətlərin sayını açıqlayıb

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