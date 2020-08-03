TƏBİB: осенью рост заболеваемости ОРВИ неизбежны

Все должны пользоваться масками, придерживаться правил гигиены и соблюдать социальную дистанцию

"В настоящее время стараемся уменьшить численность пациентов с острой формой заболевания в больницах. Смягчение карантина в мае обернулось ростом числа инфицированных. Будем надеяться, что в этот раз не возникнет аналогичной ситуации".

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявила завотделом профилактики и контроля заболеваемости TƏBİB Ягут Гараева. "В осенне-зимний период рост заболеваемости ОРВИ неизбежен. Если неукоснительно следовать правилам борьбы с коронавирусом, то можно противостоять и другим вирусным заболеваниям. Все должны пользоваться масками, придерживаться правил гигиены и соблюдать социальную дистанцию".