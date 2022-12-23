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TƏBİB: Около 6,4 тыс. детей протестированы на врожденные и наследственные болезни

TƏBİB: Около 6,4 тыс. детей протестированы на врожденные и наследственные болезни С мая этого года около 6,4 тыс. новорожденных были протестированы с целью раннего обнаружения врожденных или наследственных болезней.
Здоровье
23 декабря 2022 г. 12:00
TƏBİB: Около 6,4 тыс. детей протестированы на врожденные и наследственные болезни

С мая этого года около 6,4 тыс. новорожденных были протестированы с целью раннего обнаружения врожденных или наследственных болезней.

Как передает Report, об этом сказал заместитель исполнительного директора Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Араз Насиров.

Он отметил, что анализы проводились в медучреждениях, подведомственных TƏBİB: "С целью раннего выявления кистозного фиброза у детей брались образцы пота. В результате этого обследования возможно предотвратить случаи инвалидности среди детей".

Замдиректора подчеркнул, что с апреля прошлого года и по сей день в рамках пакета услуг проведено 400 анализов пота среди детей: "Кроме того, в рамках сотрудничества с международными структурами ведется деятельность по присвоению медучреждениям знака "Клиника друг младенца и друг матери" .

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB: "Anadangəlmə və irsi xəstəliklərin aşkarlanması üçün 6400-ə yaxın uşaq testlərə cəlb olunub"

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