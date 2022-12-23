TƏBİB: Около 6,4 тыс. детей протестированы на врожденные и наследственные болезни

С мая этого года около 6,4 тыс. новорожденных были протестированы с целью раннего обнаружения врожденных или наследственных болезней.

С мая этого года около 6,4 тыс. новорожденных были протестированы с целью раннего обнаружения врожденных или наследственных болезней.

Как передает Report, об этом сказал заместитель исполнительного директора Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Араз Насиров.

Он отметил, что анализы проводились в медучреждениях, подведомственных TƏBİB: "С целью раннего выявления кистозного фиброза у детей брались образцы пота. В результате этого обследования возможно предотвратить случаи инвалидности среди детей".

Замдиректора подчеркнул, что с апреля прошлого года и по сей день в рамках пакета услуг проведено 400 анализов пота среди детей: "Кроме того, в рамках сотрудничества с международными структурами ведется деятельность по присвоению медучреждениям знака "Клиника друг младенца и друг матери" .