TƏBİB: Охват медуслуг на освобожденных территориях будет расширяться

16:37

Охват медицинских услуг на освобожденных территориях Азербайджана со временем будет расширяться по мере возвращения жителей.

Об этом в интервью Report заявил исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов.

По его словам, в целях предоставления качественных медуслуг переселяющимся на освобожденные территории гражданам, работающим в госучреждениях, ремонтно-строительных компаниях, а также военнослужащим и членам их семей TƏBİB создал центры семейной медицины (ЦСМ), модульные больницы, медпункты и поликлиники.

Исполнительный директор TƏBİB отметил, что в настоящее время в Агалы, Гадруте, Джебраиле, Лачыне, Талыше, Физули, Ходжалы действуют ЦСМ, в Шуше, Зангилане, Агдаме - модульные больницы в Ханкенди - поликлиника, а в Агдере - больница.

Гурбанов добавил, что строительство и капитальный ремонт государственных медучреждений в стране входит в сферу деятельности Министерства здравоохранения, а организация медуслуг в них находится в компетенции TƏBİB.

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