TƏBİB: Один из пострадавших при обрушении дома в Масазыре находится в реанимации

Один из пострадавших при обрушении дома в Масазыре находится в реанимации.

Один из пострадавших при обрушении дома в Масазыре находится в реанимации.

Об этом Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

В ведомстве отметили, что 29 ноября около 17:20 в Больницу скорой помощи Сумгайытского медцентра были госпитализированы два человека (мужчины).

"Пациенту 1984 года рождения с диагнозом ушиб правой голени была оказана необходимая медицинская помощь в отделении скорой помощи. Поскольку состояние мужчины было удовлетворительным, он был выписан на амбулаторное лечение.

Пациент 1997 года рождения с диагнозами ушиб грудной клетки и пояснично-крестцовой области помещен в реанимационное отделение, его состояние оценивается как средней тяжести", - добавили в TƏBİB.