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TƏBİB обратился к гражданам

TƏBİB обратился к гражданам В рамках пакета услуг обязательного медицинского страхования гражданам бесплатно предоставляются 2550 наименований медицинских услуг.
Здоровье
21 декабря 2022 г. 17:17
TƏBİB обратился к гражданам

В рамках пакета услуг обязательного медицинского страхования гражданам бесплатно предоставляются 2550 наименований медицинских услуг.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) к гражданам.

Было отмечено, что эти медицинские услуги оказываются гражданам в подведомственных TƏBIB государственных медицинских учреждениях.

"Граждане могут получить квалифицированную амбулаторную медицинскую помощь независимо от района проживания или регистрации.

Однако в некоторых случаях в государственном медицинском учреждении, куда обратился гражданин (Центр семейной медицины, поликлиника, больница и т.д.), бывает невозможно оказать необходимую медицинскую помощь. В этом случае в медицинском учреждении, в которое обратился гражданин, ему предоставляется направление в другое государственное медицинское учреждение, подведомственное TƏBIB.

В настоящее время в государственных медучреждениях требуется направление только на медицинские услуги, оказываемые в стационарных условиях. Это направление может выдавать как семейный врач (участковый врач), так и врач узкой квалификации (например, кардиолог).

При невозможности оказания гражданину необходимых медицинских услуг в государственных медицинских учреждениях, подведомственных TƏBIB, выдается направление в частные медицинские учреждения, с которыми Агентство заключило договор.

Направления выдаются бесплатно. При этом гражданин имеет право выбора медицинских учреждений из ряда предложенных. Лекарства и медицинские расходные материалы, используемые во время операции, также не подлежат оплате, если они включены в пакет услуг. Срок использования направления составляет 10 дней", - отметили в TƏBIB.

Было отмечено, что при оказании скорой и неотложной медицинской помощи гражданину оказывается медпомощь как в государственных, так и в частных медицинских учреждениях, с которыми Агентство заключило договор.

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Версия на азербайджанском языке İcbari Tibbi Sığorta Agentliyi vətəndaşlara müraciət edib

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