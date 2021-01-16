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TƏBİB об утверждениях по компенсации за смерть от вакцин

TƏBİB об утверждениях по компенсации за смерть от вакцин TƏBİB прокомментировал обсуждаемое в последнее время в соцсетях утверждения якобы об опасности вакцин от коронавируса нового типа
Здоровье
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16 января 2021 г. 09:39
TƏBİB об утверждениях по компенсации за смерть от вакцин

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) прокомментировало обсуждаемое в последнее время в соцсетях утверждения якобы об опасности вакцин от коронавируса нового типа и выдачу компенсаций за поствакционное осложнения и смертельные случаи.

Как передает Report, в структуре сообщили, что эти слухи не соответствуют действительности.

Отмечается, что TƏBİB не делал никаких заявлений в связи с этим: "В целом, регулирование названных вопросов вне полномочий структуры".

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB vaksindən ölümə görə kompensasiya veriləcəyi ilə bağlı iddialara münasibət bildirib

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