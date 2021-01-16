TƏBİB об утверждениях по компенсации за смерть от вакцин

TƏBİB прокомментировал обсуждаемое в последнее время в соцсетях утверждения якобы об опасности вакцин от коронавируса нового типа

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) прокомментировало обсуждаемое в последнее время в соцсетях утверждения якобы об опасности вакцин от коронавируса нового типа и выдачу компенсаций за поствакционное осложнения и смертельные случаи.

Как передает Report, в структуре сообщили, что эти слухи не соответствуют действительности.

Отмечается, что TƏBİB не делал никаких заявлений в связи с этим: "В целом, регулирование названных вопросов вне полномочий структуры".