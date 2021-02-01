TƏBİB об аудиозаписи в связи с массовым заражением детей

"Просим граждан верить только официальной информации, рекомендуем воздерживаться от заявлений от отдельно взятых лиц, создающих панику в обществе"

Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) прокомментировало аудиозапись в связи с массовым заражением детей коронавирусом в Азербайджане.

В поступившей в Report из TƏBİB информации говорится:

Через WhatsApp распространилась аудиозапись о якобы массовом заражении детей коронавирусом. Согласно утверждениям, предназначенные для лечения коронавируса больницы оснащаются койками для детей. В аудиозаписи говорится, что новый штамм коронавируса больше распространяется среди детей и приводит к смертельному исходу.

В связи с этим сообщаем, что согласно официальному заявлению ВОЗ, не имеется никаких фактов о том, что новый штамм влияет на степень тяжести болезни и широко распространяется среди детей. Не исключено что новый штамм лишь ускоряет скорость распространения болезни и от этого растет число заболевших.

В целом, названный штамм в стране пока не зарегистрирован. Поэтому распространенная аудиозапись носит характер сплетни и преследует цель создать ажиотаж в обществе, в связи с чем было представлено в соответствующие структуры на разбирательство. Для информации отметим, что в настоящее время в больницах продолжается стабильный процесс лечения для надежной защиты здоровья населения и предотвращения распространения инфекции коронавируса.

Просим граждан верить только официальной информации, рекомендуем воздерживаться от заявлений от отдельно взятых лиц, создающих панику в обществе".