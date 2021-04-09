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TƏBIB о выездной вакцинации граждан

TƏBIB о выездной вакцинации граждан На сегодняшний день от коронавируса было привито около 1 000 граждан
Здоровье
9 апреля 2021 г. 13:25
TƏBIB о выездной вакцинации граждан
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"Поступают обращения от государственных органов и частных учреждений по поводу организации мобильных бригад для проведения вакцинации от коронавируса".

Как передает Report, об этом сообщила сотрудник отдела по связям с общественностью и маркетингу Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBIB) Эльнара Бахыш.

"В целом, благодаря деятельности выездных бригад, на сегодняшний день от коронавируса было привито около 1 000 граждан", - сказала представитель TƏBIB.

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB-dən səyyar vaksinasiya ilə bağlı açıqlama 

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