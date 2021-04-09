TƏBIB о выездной вакцинации граждан

"Поступают обращения от государственных органов и частных учреждений по поводу организации мобильных бригад для проведения вакцинации от коронавируса".
Как передает Report, об этом сообщила сотрудник отдела по связям с общественностью и маркетингу Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBIB) Эльнара Бахыш.
"В целом, благодаря деятельности выездных бригад, на сегодняшний день от коронавируса было привито около 1 000 граждан", - сказала представитель TƏBIB.