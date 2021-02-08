О нас
Report Georgia
Аудио новости

TƏBİB о вакцинации переболевших COVID-19

TƏBİB о вакцинации переболевших COVID-19 Перенесшие вирус на начальном этапе не относятся к группе риска
Здоровье
8 февраля 2021 г. 10:13
TƏBİB о вакцинации переболевших COVID-19
0 : 00
0 : 00

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBIB) внесло ясность в вопрос вакцинации лиц, переболевших коронавирусом.

Как сообщили Report в TƏBIB, перенесшие вирус на начальном этапе не относятся к группе риска.

Было отмечено, что спустя 6 месяцев (с учетом сокращения количества антител в крови с медицинской точки зрения) гражданин может быть вакцинирован, если он относится к группам риска, предусмотренным в стратегии вакцинации.

С сегодняшнего дня в Азербайджане начинается вакцинация лиц старше 65 лет, относящихся к группе риска.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке TABIB about vaccination of people infected with COVID-19
Версия на азербайджанском языке TƏBİB COVID-19-a yoluxan şəxslərin peyvənd olunması məsələsinə aydınlıq gətirib

Новости партнеров

Самое важное

Директор центра при ASAN xidmət освобожден от должности
Директор центра при ASAN xidmət освобожден от должности
8 февраля 2021 г. 10:27
Министр по делам Европы МИД Великобритании совершит первый визит в Азербайджан
Министр по делам Европы МИД Великобритании совершит первый визит в Азербайджан
8 февраля 2021 г. 00:01
Азербайджан закупил еще 648 000 доз вакцины
Азербайджан закупил еще 648 000 доз вакцины
6 февраля 2021 г. 16:57
Посол Великобритании: Джебраил сейчас как город призраков под руинами 
Посол Великобритании: Джебраил сейчас как город призраков под руинами 
6 февраля 2021 г. 12:55
Обнародована программа визита иностранных дипломатов в Джебраил и Зангилан
Обнародована программа визита иностранных дипломатов в Джебраил и Зангилан
6 февраля 2021 г. 11:46
Иностранные дипломаты в Азербайджане отбыли в Джебраил и Зангилан
Иностранные дипломаты в Азербайджане отбыли в Джебраил и Зангилан
6 февраля 2021 г. 10:26
В Азербайджане пенсии индексируются и увеличиваются на 11,4%
В Азербайджане пенсии индексируются и увеличиваются на 11,4%
5 февраля 2021 г. 20:06
В Баку создается Парк военных трофеев
ФотоВ Баку создается Парк военных трофеев
5 февраля 2021 г. 16:19
В Азербайджане возросло число самоубийств среди несовершеннолетних
В Азербайджане возросло число самоубийств среди несовершеннолетних
5 февраля 2021 г. 15:27
В Милли Меджлисе создается группа по контролю за исполнением законов
В Милли Меджлисе создается группа по контролю за исполнением законов
5 февраля 2021 г. 14:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi