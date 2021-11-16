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TƏBİB о вакцинации иностранных граждан в Азербайджане

TƏBİB о вакцинации иностранных граждан в Азербайджане "Прибывающие в Азербайджан иностранные граждане при наличии разрешения на временное проживание могут вакцинироваться во всех пунктах вакцинации".
Здоровье
16 ноября 2021 г. 18:02
TƏBİB о вакцинации иностранных граждан в Азербайджане

"Прибывающие в Азербайджан иностранные граждане при наличии разрешения на временное проживание могут вакцинироваться во всех пунктах вакцинации".

Об этом в ответ на запрос Report сообщила сотрудник отдела по связям с общественностью и маркетингу Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Эльнара Бахыш.

По ее словам, имеющие разрешение на постоянное проживание в Азербайджане граждане, а также прибывшие из-за рубежа мигранты могут выбрать любой медпункт и, предъявив FİN-код, пройти вакцинацию: "Эти лица не могут получить рандеву на сайте randevu.its.gov.az, но они могут записаться на вакцинацию в приложении e-tabib и принять участие в процессе вакцинации".

Представитель TƏBİB сказала, что туристы не могут вакцинироваться в нашей стране: "Лица, получившие дипломатическое удостоверение в Министерстве иностранных дел, могут пройти вакцинацию в Клиническом медцентре, Бакинском оздоровительном центре и Городской клинической больнице №2".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yaşayan əcnəbilərin vaksinasiyası qaydası açıqlanıb

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