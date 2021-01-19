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TƏBİB о вакцинации беременных женщин

TƏBİB о вакцинации беременных женщин Исследования в этом направлении еще не проводились
Здоровье
19 января 2021 г. 14:49
TƏBİB о вакцинации беременных женщин

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) внесло ясность в вопрос о вакцинации беременных женщин и младенцев.

Как сообщает Report, заведующая Департаментом профилактики и контроля заболеваний TƏBIB Ягут Гараева сказала, что беременным женщинам не рекомендуется делать вакцину.

"Мы не рекомендуем не потому, что есть вред от вакцины, а потому, что исследования в этом направлении еще не проводились. Поэтому беременные женщины должны будут воздержаться от вакцинирования", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB hamilə qadınlara peyvənd vurulması ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirib

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