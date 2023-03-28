TƏBİB о состоянии здоровья депутата Фазиля Мустафы

Состояние депутата Фазиля Мустафы оценивается как стабильное, опасности для жизни нет.
Как передает Report, об этом сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).
"Около 21:55 в Бакинскую городскую станциюскорой и неотложной медицинской помощи TƏBİB поступил звонок о ранении депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафы, и бригада скорой помощи была немедленно отправлена на место происшествия.
С диагнозом огнестрельные ранения правого плеча и верхней трети правого бедра в настоящее время ему оказываются необходимые медицинские услуги", - отмечается в сообщении.