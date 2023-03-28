TƏBİB о состоянии здоровья депутата Фазиля Мустафы

Состояние депутата Фазиля Мустафы оценивается как стабильное, опасности для жизни нет

Состояние депутата Фазиля Мустафы оценивается как стабильное, опасности для жизни нет.

Как передает Report, об этом сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).

"Около 21:55 в Бакинскую городскую станцию​​скорой и неотложной медицинской помощи TƏBİB поступил звонок о ранении депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафы, и бригада скорой помощи была немедленно отправлена на место происшествия.

С диагнозом огнестрельные ранения правого плеча и верхней трети правого бедра в настоящее время ему оказываются необходимые медицинские услуги", - отмечается в сообщении.