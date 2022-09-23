TƏBİB о состоянии пострадавших в ДТП в Шабране

В Объединении по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB) прокомментировали состояние пострадавших в результате ДТП в Шабранском районе Азербайджана.

В Объединении по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB) прокомментировали состояние пострадавших в результате ДТП в Шабранском районе Азербайджана.

Как сообщили Report в ведомстве, лечение 12 человек продолжается в подведомственных TƏBİB медицинских учреждениях.

Состояние одного из пострадавших, проходящего лечение в отделении интенсивной терапии Шабранской центральной районной больницы, оценивается как тяжелое, другого пострадавшего, проходящего лечение в хирургическом отделении, - среднетяжелое, а состояние восьми человек - стабильное.

Состояние одного из пострадавших, проходящего лечение в отделении интенсивной терапии Клинического медицинского центра, оценивается как тяжелое, состояние еще одного человека, проходящего лечение в отделении травматологии, - среднетяжелое.

Диагнозы госпитализированных в основном связаны с травмами грудной клетки, многочисленными переломами ребер, черепно-мозговыми травмами, ранами в области лица, головы, тела и т. д.