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TƏBİB о состоянии пострадавших в ДТП в Лерике

TƏBİB о состоянии пострадавших в ДТП в Лерике Лечение пострадавших в связи с аварией в селе Гюнешли Лерикского района продолжается в Лянкяранской центральной районной больнице, находящейся в подчинении TƏBİB.
Здоровье
5 сентября 2022 г. 11:00
TƏBİB о состоянии пострадавших в ДТП в Лерике

Лечение пострадавших в связи с аварией в селе Гюнешли Лерикского района продолжается в Лянкяранской центральной районной больнице, находящейся в подчинении TƏBİB.

Об этом Report сообщили в TƏBİB.

Было отмечено, что 8 человек проходят лечение в отделении реанимации (7 женщин и 1 мужчина), состояние двоих из них оценивается как тяжелое, а состояние остальных - как средней тяжести.

Отметим, что инцидент произошел 4 сентября в селе Гюнешли. Автобус, перевозивший местных туристов, попал в аварию. В результате погибли 8 человек.

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Версия на английском языке TABIB comments on condition of victims of road accident in Lerik
Версия на азербайджанском языке Lerikdə qəzaya düşənlərin son durumu açıqlanıb, ikisinin vəziyyəti ağırdır

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