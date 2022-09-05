TƏBİB о состоянии пострадавших в ДТП в Лерике

Лечение пострадавших в связи с аварией в селе Гюнешли Лерикского района продолжается в Лянкяранской центральной районной больнице, находящейся в подчинении TƏBİB.

Лечение пострадавших в связи с аварией в селе Гюнешли Лерикского района продолжается в Лянкяранской центральной районной больнице, находящейся в подчинении TƏBİB.

Об этом Report сообщили в TƏBİB.

Было отмечено, что 8 человек проходят лечение в отделении реанимации (7 женщин и 1 мужчина), состояние двоих из них оценивается как тяжелое, а состояние остальных - как средней тяжести.

Отметим, что инцидент произошел 4 сентября в селе Гюнешли. Автобус, перевозивший местных туристов, попал в аварию. В результате погибли 8 человек.